Campionato Seconda Categoria, Città di Siderno – Cspr 94 Kaulon 7-1

Campionato Seconda Categoria girone E s.s. 2023/2024

9^ Giornata

Città di Siderno – Cspr 94 Kaulon 7-1

Marcatori: 11′ e 39′ pt Salerno, 17′ pt Costa, 41′ pt Ylias (K), 10′ st A. Commisso, 19′ e 25′ st A. Carabetta, 39′ st Anth. Commisso.

Arbitro: S. Melara di Taurianova.

Città Di Siderno: 1. Gullaci G., 2. Pasqualino R., 3. Gullaci F., 4. Costa G. (C), 5. Fuda D., 6. Caruso V., 7. Barranca, 8. Loccisano, 9. Carabetta A., 10. Commisso A., 11. Salerno. A disp: 12. Scruci, 13. Raso A., 14. Ruso, 15. Commisso M, 16. Fuda M., 17. Archinà 19. Stefano, 20. Commisso Anth.. Allenatori: T. Costa – R. Raso.

CSPR 94 Kaulon: 1. Tarzia, 2. Care, 3. Monterosso, 4. Franco A., 5. Condemi, 6. Scalercio, 7. Arkaah, 8. Maiolo (C), 9. Minici, 10. Osman Ylias, 11. Fazio. A disp: 12. Finis, 13. Balde’, 14. Iacopetta, 15. Demasi, 16. Chiera, 17. Certoma’, 18. Gagliardi, 19. Aquino, 20. Saccà. All. E. Franco.

La squadra biancoazzurra guidata dal duo Costa-Raso oggi ha dimostrato tutta la sua forza, se pur con molti titolari ancora fuori, mettendo in mostra tutto il suo potenziale grazie alla lunga rosa, arricchita in questi giorni con altri innesti, tutti sidernesi Doc.

La Prima frazione termina 3-1 per i padroni di casa la sblocca all’11 pt il neo acquisto Luigi Salerno con un tiro a giro di sinistro. Raddoppio di capitan Costa al 17′ pt sugli sviluppi di un calcio di punzione battuto ottimamente da Barranca da metà campo dalla sinistra.

Il 3-0 porta ancora la firma di Salerno al 39′ pt, servito ottimamente da un pallone messo in mezzo da Antonio Carabetta dopo una lunga galoppata sulla fascia sinistra.

Gli ospiti trovano il gol tre minuti dopo su calcio d’angolo (dubbio) un pallone messo in mezzo Gullaci respinge la palla resta in area ed Ylias trova il tap-in vincente. Il primo termina sul risultato si 3-1 per il Città di Siderno.

Nella ripresa dopo 10′ minuti arriva la rete del 4-1. Ancora un assist di Carabetta che serve in area Antonio Commisso che trova la rete. La quinta e la sesta rete portano la firma di Antonio Carabetta al 19′ e 25′ st. Sul finale serie di cambi ed il neo entrato Anthony Commisso al 41′ st per i padroni di casa sancisce il definitivo 7-1 trovando la rete con un bel colpo ti testa.

Al momento il Città di Siderno si trova al comando della classifica, si attendono i recuperi del 23 Dicembre che decreteranno il finale di questa 9^ giornata di campionato.

Appuntamento dunque al 2024, i biancoazzuri andrano ad affrontare la compagine della GS Antonimina il giorno dell’epifania.

La società, assieme allo staff tecnico ed i calciatori, augurano ai nostri tifosi, ai nostri sponsor ed a tutti gli addetti ai lavori buone feste, con l’augurio di ritrovarsi il prossimo anno proseguendo su questo cammino.