Il consigliere del comune di S.Cristina d’Aspromonte Saverio Caminiti ha ,con una

segnalazione al Sindaco, alla Giunta , al Consiglio e al Presidente dello stesso, nonché al

Comando della Stazione dei Carabinieri di S. Cristina d’Aspromonte ,ha denunciato la

presenza di un tratto di strada dissestata, con conseguente grave pericolo per pubblica

incolumità. E precisamente in prossimità dell’ incrocio tra la via F.Gangemi

(circonvallazione) e la strada in discesa che porta al campo sportivo, si riscontra una grossa

buca con il cedimento del manto stradale. Tale situazione, non solo mette in pericolo la

circolazione e conseguentemente l’incolumità dei numerosi automobilisti e passanti che

giornalmente la percorrono, ma se non si interverrà subito per ripristinarla, il rischio di

un eventuale cedimento di altra parte del manto stradale diventerà sempre più probabile. A

ciò si deve anche aggiungere ,che alle prime piogge la situazione potrebbe anche peggiorare

con la infiltrazione della acqua piovana nella profonda buca , che determinerebbe

certamente l’aggravarsi della già precaria e pericolosa situazione. E’ vero che la zona di

pericolo esistente da un più di tempo è stata transenna, ma ora si devono togliere le

transenne e fare subito il lavoro, per ripristinare in sicurezza la sede stradale prima che si

possano verificare gravi incidenti.