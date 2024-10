Cambio di guardia al Comando Provinciale Vigili del fuoco Crotone, con provvedimento n. 60585 del 18.09.24, il Ministero dell’lnterno, dipartimento dei VVF del soccorso pubblico e della difesa civile, ha conferito al primo dirigente, ing. Antonio Summa, l’incarico di Comandante dei Vigili del Fuoco di Crotone a decorrere dal 30.09.24.

L’ing. Antonio Summa, proviene dal Comando di Potenza ove ha prestato servizio come Comandante vicario dal 2021. In precedenza, dal 1999 al 2020, ha prestato servizio come Funzionario direttivo al Comando Vigili del Fuoco di Novara, svolgendo anche l’incarico di Comandante Vicario. Ha 57 anni, nato in provincia di Potenza, si è laureato in Ingegneria Civile ed ha inoltre conseguito un Master di 2 livello in strategie organizzative ed innovazione della pubblica amministrazione. Nella sua carriera ha partecipato a numerose attività di soccorso su tutto il territorio nazionale in occasione di calamità naturali conseguenti ad eventi sismici ed alluvionali quali: alluvione in Piemonte del 2000, sisma in Abruzzo nel 2009, sisma in Emilia-Romagna nel 2012, sisma in ltalia centrale nel 2016, sisma alle pendici dell’Etna in Sicilia del 2018, alluvione Alessandria del 2019, operando sia per la messa in sicurezza di costruzioni (nucleo interventi speciali) che per il coordinamento nella gestione delle operazioni di soccorso. Durante la sua carriera professionale si è inoltre occupato in maniera assidua di Prevenzione Incendi e in particolare dell’applicazione della materia nel campo dei rischi industriali, operando anche in numerosi gruppi di lavoro riguardanti l’analisi delle misure di sicurezza in stabilimenti industriali soggetti alla disciplina dei rischi di incidente rilevante.

Il comandante Ing. Summa ha incontrato in data odierna il personale operativo ed amministrativo del comando, esprimendo la sua soddisfazione per l’assunzione del nuovo incarico. Nel suo intervento di saluto ha sottolineato la priorità del servizio al cittadino e l’impegno a fornire una sinergica e proficua collaborazione tra le istituzioni. Un caloroso benvenuto da parte del personale tutto che ha offerto la piena collaborazione per il buon andamento di tutte le attività che i vigili del fuoco giornalmente sono chiamati a svolgere.