Ma il dott. Scaffidi se lo ha mai chiesto il perché i suoi concorsi allASP (e adesso al GOM) sono andati sempre deserti? Ci dica in due anni di sua permanenza all’ ASP se ha mai pagato qualche competenza contrattuale (produttività, buoni pasto, indennità Covid); ci dica se qualche volta ha ascoltato le lamentele dei medici e dell’altro personale non medico, cercando di risolvere i loro problemi! Ci dica di quando ha minacciato i medici a non permettersi di incontrare il sindaco di Polistena, il quale cercava di conoscere le problematiche del personale del nosocomio locale, per essere al loro fianco nell’affrontarle. Ci dica -il dott. Scaffidi- perché non ha usato le stesse procedure del “Pugliese Ciaccio ” di Catanzaro e dell’ASP di Vibo Valentia per reclutare i medici del 118. Ci dica -il dott. Scaffidi- perché piuttosto che rispettare l’atto aziendale , creando l’emodinamica a Polistena, ha fatto di tutto, malgrado la carenza di medici, di togliersi dai piedi il dott. Amodeo, professionista serio ed ammirato da tutta la comunità scientifica cardiologica. Se i concorsi dei medici sono andati deserti (e continueranno ad andare deserti finché non ci sarà un cambio di rotta), con ogni probabilità il dott. Scaffidi dovrebbe farsi un profondo esame di coscienza e pensarci due volte prima di aprir bocca davanti alle telecamere.