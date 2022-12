Calenda “Legge di bilancio inguardabile, così il Governo va a sbattere”

ROMA (ITALPRESS) – “Essere costruttivi con il governo non ha portato a nulla, così il governo va a sbattere per direttissima”. Così il leader del Terzo Polo, Carlo Calenda, nel corso di una conferenza stampa in Senato. “Esce una manovra inguardabile e non solo perchè non ha un euro su sanità, giovani e donne, ma distrugge anche 18App. Questa è la testimonianza che i proclami populisti cadono entrando a Palazzo Chigi, sembra una manovra scritta da Remo Gaspari. Mi spiace dirlo ma il nostro giudizio è che partecipare ai lavori in commissione è inutile”, aggiunge.“Il nostro atteggiamento nei confronti del governo è stato costruttivo e responsabile. Abbiamo incontrato il governo non facendo la lista della spesa, ma dicendo con chiarezza quali erano per noi le priorità”, ha spiegato il segretario di Azione.“Una delle priorità è soprattutto la sanità che sta andando a pezzi e che sarà l’emergenza del prossimo anno, ma anche i giovani e Impresa 4.0. Su tutti questi punti il governo ha deciso di non tenere conto delle nostre indicazioni e ci sta anche, ma la situazione della manovra è andata completamente fuori controllo”, ha proseguito Calenda.

