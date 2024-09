Caldo in Calabria, ancora altri due giorni di temperature africane, ma da lunedì cambia tutto secondo alcune previsioni e sono anche previsti forti acquazzoni. Ma questo sarà un weekend molto rovente in quanto si arriveranno a sfiorare in alcune zone anche i 39 gradi. Ma da lunedì si prevede un calo termine di almeno 9 – 10 gradi con probabili piogge in alcune zone della regione e le temperature saranno tra i 27° e i 29°.