Non si ferma il caldo africano in Calabria, nessuna tregua se non ancora temperature roventi provenienti da un nuovo anticiclone. Delle alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Tirreno poco mosso.

Ci sarò anche un progressivo rinforzo dell’anticiclone africano su tutta la Calabria e ci attende una settimana con un forte aumento delle temperatura e soprattutto caratterizzata da condizioni di stabilità atmosferica.

Le temperature si prevede che si attesteranno tra i 35 e 40°C.

Oltre al caldo che sta facendo da padrone in quest’estate rovente, la carenza di piogge sta creando seri problemi di siccità tant’è che il governatore Occhiuto ha dichiarato lo stato di emergenza. Tempi duri in attesa che tutto rientri al più presto con le temperature nelle medie stagionali.