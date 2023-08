DI CLEMENTE CORVO

Tavolo tecnico questa mattina al comune di Gioia Tauro dove il Sindaco Aldo Alessio ha ricevuto le società calcistiche Saint Michel e Gioiese per definire le sorti dello stadio Stanganelli ancora oggi non idoneo per la disputa dei campionati a cui dovranno partecipare le suddette squadre.

Il sindaco accompagnato dal responsabile dell’ufficio tecnico, Ing. Orlando si è confrontato con i dirigenti di ambedue le società per giungere all’accordo definitivo che entro i prossimi giorni sarà firmato per dare il via alle opere necessarie all’idoneità dell’impianto.

Di comune accordo la Saint Michel e la Gioiese hanno ribadito la collaborazione nel rifacimento del terreno di gioco, facendosi carico al 50% delle somme necessarie, il comune invece, come già programmato in bilancio, si farà carico delle opere di adeguamento necessarie al fine di rendere idoneo lo stadio alla disputa delle gare del campionato di serie D.

Questione di giorni quindi prima di dare il via al “cantiere Stanganelli” il quale si cercherà di concludere in tempi brevi, ma che per tutto il mese di settembre non potrà ospitare sul proprio campo alcun incontro calcistico in attesa che venga ripristinato il manto erboso, le due formazioni gioiesi perciò saranno costrette ad “emigrare” verso strutture idonee nei comuni limitrofi per la prima frazione di campionato e per le gare di Coppa Italia, confidando nella puntualità degli accordi con l’amministrazione comunale oggi ben propensa a supportare il calcio gioiese.