Calcio, Rosario Inzerillo è un nuovo giocatore della Gioiese 1918

La Asd Gioiese 1918 è lieta di comunicare di aver raggiunto l’accordo per assicurarsi le prestazioni sportive di Rosario Inzerillo

Giovane centrocampista, classe 2006, originario di Palermo, proviene dal Licata Calcio in Serie D, dopo una parentesi al Cattolica in Emilia Romagna.

Sì è formato calcisticamente in settori giovanili importanti come Inter, Varese e Pro patria.

La Società, felice di averlo tra le proprie fila,

dà a Rosario il benvenuto nella famiglia Gioiese

e porge gli auguri più sinceri per una stagione ricca di soddisfazioni con la gloriosa maglia Viola