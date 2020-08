Grande soddisfazione in casa VIGOR Catanzaro per la cessione del giovane calciatore , classe 2006, RICCARDO CACIA all’ F.C CROTONE: giusto riconoscimento in primis per il ragazzo che nel corso degli anni si è sempre allenato con grande serietà e determinazione, poi anche per le società che lo hanno fatto crescere, la SSD KENNEDY, con la quale ha fatto la trafila della scuola calcio, e appunto in seguito la VIGOR CATANZARO nell’ultimo campionato giovanissimi regionali. Proprio il suo ultimo mister Sonny Barbuto, interpretando il pensiero di tutti gli addetti ai lavori ha voluto complimentarsi col ragazzo ” a cui auguriamo davvero di farsi trovare pronto in un torneo nazionale che potrebbe davvero rappresentare per il giovane calciatore una fantastica vetrina in cui poter evidenziare ancor di più le proprie qualità: Riccardo, continua mister Sonny Barbuto , ha davvero tutto per poter fare bene e se la sua testa supporterà i sacrifici che ci vorranno …potrà davvero volare con la società pitagorica appena tornata con la prima squadra in Serie A”.

In bocca al lupo RIKY, la Vigor è sempre casa tua.