La terza giornata del campionato di Eccellenza vivrà il suo momento clou a Cittanova dove la squadra di casa affronterà il Sambiase, in quella che si presenta come una partita di cartello, considerato il valore assoluto delle due compagini.

Il “Morreale – Proto” sarà colorato interamente di giallorosso, i colori di entrambe le società che puntano, senza nasconderlo, al primato nel girone.

Dai due fronti giungono segnali positivi rispetto alla volontà di dare vita ad un incontro connotato dalla sportività e dal reciproco rispetto.

Sul piano tecnico dovrebbe essere una partita aperta, senza tatticismi di sorta, tra due squadre consapevoli della propria forza ma anche del valore degli avversari.

Mister Nocera cavalca l’entusiasmo dei primi risultati ufficiali della stagione 2023/2024 ed esprime fiducia in un gruppo che sta rispondendo in modo ottimale agli stimoli ed alle prime sfide di campionato e Coppa Italia.

La tifoseria sta acquisendo una carica sempre maggiore e segue con immutata passione il cammino della squadra, finora sempre vincente in partite ufficiali.

Anche se non decisiva per le sorti del campionato Cittanova – Sambiase dirà molto sulle potenzialità delle due squadre, sulla carta accreditate come le più autorevoli candidate al salto di categoria, e sulle rispettive ambizioni.

L’ambiente cittanovese, abituato a dare il meglio nelle sfide di alto livello, è pronto a sostenere l’impegno dal punto di vista organizzativo e la squadra appare abbastanza motivata per non deludere le attese.

La Società, dal suo canto, sostiene pienamente il lavoro quotidiano del team tecnico per offrire ogni possibilità di preparare la partita nel migliore dei modi.

Ci sono tutti i presupposti perché Cittanova domani possa ospitare una festa giallorossa all’insegna della sportività e del bel calcio, come nelle migliori tradizioni della società del Presidente Contestabile.