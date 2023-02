Grande soddisfazione in casa Cittanova Calcio per la convocazione nella Rappresentativa Nazionale Dilettanti Under 17 di Mattia De Gaetano.

Nell’ambito del Progetto Giovani LND, il Sig. Calogero Sanfratello (Allenatore Rappresentativa Nazionale Dilettanti Under 17) in collaborazione con i Referenti Tecnici Regionali di Campania, Puglia , Basilicata , Calabria,Molise e Sicilia ha convocato il giovane portiere giallorosso classe 2006.

Il raduno è fissato per domani alle ore 13:00 presso il “Centro Tecnico Federale Cr Calabria ubicato in via Contessa Clemenza, alle 14:00 è prevista una gara amichevole a ranghi contrapposti e alle 16:00 è previsto lo scioglimento della comitiva per il rientro ognuno nelle proprio sedi.

La Società si congratula col giocatore e gli fa un grosso in bocca al lupo.