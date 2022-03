Di Clemente Corvo

Domani, la Gioiese sarà impegnata contro il Melicucco allo Stadio Polivalente di Gioia Tauro alle ore 14, 30 a disputare un incontro molto importante per la vetta della classifica. Ormai mancano 8 partite alla fine del campionato di Promozione, di cui 5 partite da disputare in casa e 3 in trasferta, tra le quali lo scontro diretto contro il Brancaleone. In queste ultime giornate di campionato, la Gioiese deve recuperare nei confronti del Brancaleone che avendo vinto oggi il posticipo contro la Ravagnese, la precede di 4 punti. Bisogna rispondere immediatamente per riportarsi ad una sola lunghezza in classifica, per poi Riconquistare la vetta della classifica, persa domenica scorsa dopo il pareggio interno contro la Ravagnese. La dirigenza della Gioiese per domani pomeriggio, Chiama a raduno tutta la Cittadinanza, in modo da essere vicina ed aiutare la squadra a conquistare una vittoria di notevole importanza. La dirigenza della Gioiese Mira e vuole vincere il campionato di Promozione, pertanto già da domenica Chiede alla città di essere presente allo stadio Polivalente. A tal proposito il neo segretario della Gioiese Matteo Pinto, Rivolgendosi ai tifosi Viola si è così espresso: ” In questo momento particolare, bisogna impegnare tutte le forze possibili, ed essere uniti, riempire lo stadio per un solo progetto: quello di vincere, riportare la nostra squadra nel posto che merita di occupare e farla salire in categorie Che rispecchiano quello che è il valore della nostra città! Dobbiamo uscire al più presto da questa categoria, in quanto non competitiva e non consona alle nostre vesti. Basti pensare tra l ‘altro che La nostra dirigenza è una dirigenza sempre ospitale e vicina a tutte le altre dirigenze, Senza aver fatto mai mancare niente riguardo alle ospitalità. I nostri grandi sforzi economici fatti e consapevoli di avere una compagine di grandissimo rispetto, ci portano con grande determinazione, nel dover conquistare l’obiettivo prefissato. Gioiesi, abbiamo grande necessità del vostro Sostegno”.