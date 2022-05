Un regolamento che esiste solo in Calabria, la squadra che vince il campionato regionale under 17 élite per andare direttamente ai playoff in Lombardia deve dare un distacco di 9 punti alla seconda classificata. Assurdo chi ha concepito questo regolamento, sicuramente, in quel periodo non stava molto bene. La Segato di mister Angelo Giordano, super corazzata non ha dato scampo a nessuno. Stravincendo il campionato con una squadra fortissima. D’altronde non si stravince un torneo, se non ci sono giocatori di livello che fanno la differenza con le altre squadre. Alampi, Longo e Mileto fanno parte del giro della nazionale under 17 , ma ci sono tantissimi calciatori, che sono allo stesso livello dei giocatori appena menzionati. Dunque il 29 maggio a Reggio Calabria lo spareggio per accedere alla fase finale in Lombardia . A contendere il titolo alla Segato, sarà la squadra cosentina della Morrone, arrivata al secondo posto con 4 punti di distacco . Per la compagine di Giordano 2/3 il risultato a disposizione, oltre alla vittoria, sufficiente anche il pareggio.