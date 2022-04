DI CLEMENTE CORVO

La Gioiese dopo la vittoria ottenuta sul campo di Valanidi, contro la squadra locale del San Giorgio e dopo la contemporanea sconfitta interna del Capo Vaticano terza in classifica contro il San Gaetano Catanoso, conquista con una giornata di anticipo dalla conclusione del campionato, l’accesso alla finalissima Regionale, per il salto in Eccellenza. Infatti, la squadra Viola, avendo ad una giornata dalla fine del campionato ben 13 punti di vantaggio dalla terza in classifica, evita di disputare i due incontri di play-off del proprio girone, ed attende di sapere quale sarà la squadra avversaria dell’altro girone di Promozione, con la quale dovrà confrontarsi il prossimo 29 maggio nella finalissima che darà l’accesso a disputare il prossimo campionato di Eccellenza. Anche se ad una giornata dalla fine il distacco dalla capolista Brancaleone è di 3 punti, la Gioiese soddisfatta, con la testa già alla prossima finalissima play-off, resta però sempre concentrata a questo finale di campionato. La stessa cercherà in tutti i modi di ottenere i tre punti nell’ultima partita di campionato contro il Comprensorio Archi Calcio, al Polivalente di Gioia Tauro, nell’attesa di sapere il risultato del Brancaleone, che disputerà in casa contro il Borgo Grecanico impelagata nella zona Play – Out la sua ultima partita di campionato.

Il Co-Presidente della Gioiese Nicola Pulimeni soddisfattissimo per la vittoria ottenuta dalla sua squadra e per avere evitato di giocare i Play – Off, con la testa ormai anche lui alla prossima finale di maggio, formula i complimenti a tutti i componenti della squadra , che praticamente sul campo hanno vinto il campionato, in quanto soltanto un errore socio – amministrativo, potrebbe evitargli ciò che meritatamente avevano ottenuto sul campo, e successivamente perso a tavolino. Per questo motivo, ancor di più noi ci teniamo ad arrivare a questa finalissima consapevoli di non essere secondi a nessuno. Sensibilizzo già da ora, a nome di tutta la società, tutta la Cittadinanza Gioiese ad essere vicini alla squadra, in quanto noi vogliamo disputare il prossimo campionato di Eccellenza.