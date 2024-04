Calcio, la cittanovese va ai play off. La società punta alla serie D

Dopo la vittoria di oggi per 1 a 0 con lo Stilomonasterace, gli undici di mister Nocera approdano ai play off del campionato d’eccellenza in Calabria.

La cittanovese del presidente Contestabile approda ufficialmente ai play off del campionato d’eccellenza. Si giocheranno la promozione nella prima fase con il Soriano. La squadra di Nocera in un campionato con alti e bassi, ha tutte le qualità per competere con il Soriano e Vigor Lamezia. Su un punto possono stare tranquilli squadra e tifosi, che la società punta decisamente a ritornare in serie D. D’altronde per lunghi anni la squadra ha militato con onore nella Categoria superiore all’eccellenza. La cittanovese ha tutte le carte in regola per provare a vincere.