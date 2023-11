Massima concentrazione ed applicazione per non correre il rischio di sottovalutare l’impegno incorrendo nei pericoli che sono sempre incombenti in gare insidiose come quella che domani attende il Cittanova contro la Morrone.

Mister Nocera è stato categorico e chiede di dare continuità al risultato pieno colto ad Isola Capo Rizzuto senza pensare alla posizione in classifica e tenendo conto che la squadra cosentina rappresenta un gruppo giovane che negli ultimi anni ha sempre ben figurato.

Il ritorno alla vittoria dei giallorossi è stato recepito con grande soddisfazione negli ambienti sportivi cittanovesi facendo tirare un sospiro di sollievo a tifosi e società.

Ora bisogna proseguire questo percorso che può ancora consentire di restare aggrappati alle prime posizioni per poi giocare le proprie carte nella fase finale del torneo che, nell’auspicio di tutti, dovrebbe portare al salto di categoria.

Il sostegno dei tifosi, fondamentale nelle ultime settimane, non verrà meno in questa occasione e spingerà la squadra al massimo sforzo per conseguire la vittoria casalinga che manca da troppo tempo.

Mister Nocera chiede di concretizzare maggiormente il volume di gioco che solitamente viene espresso, magari acquisendo un po’ di sano cinismo in fase realizzativa per non incorrere in brutte sorprese.

Neanche qualche assenza di rilievo, secondo Nocera, fermerà i suoi ragazzi perché il Cittanova dispone di una rosa importante e chi scenderà in campo non farà rimpiangere i compagni infortunati.

Ci sono tutte le premesse per vivere, domani al Morreale – Proto, una domenica di festa all’insegna dello sport e colorata di giallorosso.