«Le donne di San Giovanni in Fiore continuano a vincere ed oggi a trionfare. Stavolta l’hanno fatto le ragazze della Sangiovannese Calcio, che in quel di Reggio Calabria, grazie a una strepitosa rimonta, hanno battuto il Catanzaro e portato nella città di Gioacchino la tanto ambita Coppa Italia per la Calabria». Lo afferma, in una nota, la sindaca di San Giovanni in Fiore, Rosaria Succurro, che ha seguito di persona la finale, di calcio femminile, della Coppa Italia per la Calabria. «È stata – commenta il primo cittadino di San Giovanni in Fiore – una partita intensissima, nella quale le nostre ragazze hanno dimostrato grande tenacia, spirito di gruppo e voglia di vincere per coronare una preparazione impeccabile a questo importante appuntamento. L’ultimo punto l’ha realizzato il nostro portiere, a riprova che lo sport coinvolge, dà motivazioni e carica i giocatori, in questo caso le giocatrici. È una vittoria delle donne, è una vittoria – sottolinea Succurro – delle nostre atlete, è una vittoria dei tecnici e della dirigenza della nostra squadra. È una vittoria dei tifosi, è una vittoria della città di San Giovanni in Fiore e, soprattutto, è una vittoria dello sport. Sono emozionata, da tifosa, da donna e da sindaca». «Complimenti alla nostra squadra e a quella avversaria. Grazie – rimarca la sindaca Succurro – per questa bellissima pagina di sport, amicizia e valori umani. Da sindaco e presidente della Provincia di Cosenza, riceverò tutta la squadra di calcio femminile di San Giovanni in Fiore, cui – conclude Succurro – va il mio più sentito apprezzamento per il successo ottenuto, che inorgoglisce la nostra città. Avere a San Giovanni in Fiore la Coppa Italia per la Calabria ci dà enorme soddisfazione e ci spinge a fare ancora meglio, non soltanto nel calcio».