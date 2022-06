Calcio Cittanova, Cosentino e Mamone: ” Martedì assemblea pubblica per capire quante imprenditori hanno voglia di partecipare al progetto calcistico”

Aldo Polisena

Ieri conferenza stampa del Sindaco Francesco Cosentino e del Vice Presidente del Cittanova Calcio Tonino Mamone per illustrare il percorso che dovrà portare la Città a sostenere in modo più energico la società Cittanova Calcio, al fine di porsi l’obiettivo di raggiungere maggiori traguardi.“La serie D è una postazione importante -ha affermato il Sindaco Cosentino-ma bisogna mantenerla ed andare avanti e per raggiungere questo obiettivo diventa indispensabile il coinvolgimento popolare attraverso forme di partenariato sociale”.

Martedì è fissata una importante assemblea cittadina-ha affermato il Sindaco- dove parteciperanno cittadini ed imprenditori dai quali ci aspettiamo proposte e impegni a favore del rafforzamento del calcio cittanovese.

“Siamo aperti a tutte le soluzioni,anche quella dell’allargamento della base sociale ,al fine di portare ancora più in alto lo sport e il calcio cittadino” ,ha affermato Tonino Mamone.

Giocare in serie D significa uscire dalla Regione e far conoscere Cittanova a tutta Italia, è stato detto, ecco perché questo progetto deve diventare un patrimonio di tutti e continuare a diffondere il valore dello sport soprattutto fra i giovanissimi.

