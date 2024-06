Dopo un piccolo periodo di meritato riposo, la dirigenza giallorossa comincia a costruire la squadra che disputerà la stagione 2024/2025 nel Campionato di Prima Categoria Calabria. Confermata, innanzitutto, la presidenza di Francesco Longo, al quale si affiancherà la figura di Domenico Ligato, quale vicepresidente della società giallorossa. Leandro Caccamo ricoprirà il ruolo di direttore generale, mentre Antonio Andreacchio sarà il nuovo direttore sportivo. Il restante assetto societario è confermato in blocco. Per ciò che riguarda il calcio giocato, sarà ancora Michele Coppola la guida della squadra giallorossa, giunto ormai alla sesta stagione consecutiva. Le altre conferme riguardano la rosa 24/25, che vedrà ancora Daniele Sinopoli e Peppe Moscato a difendere i pali del Taurianova. Nella linea difensiva confermati Mustica, Rettura, Sainato e Ursida. A centrocampo confermato il blocco con Alampi, Brogna, Crocitti F., Di Pietro, Legato, Spirlì, Vizzari e Zagari. La conferma più importante arriva dal reparto offensivo, con il capitano Alessio Viola, autore di una stagione straordinaria, con 30 reti realizzate in 30 partite, che vestirà la maglia giallorossa anche la prossima stagione. Accanto a queste conferme, arriveranno presto gli annunci di nuovi acquisti, con la società giallorossa che ha già preso tantissimi contatti con importanti calciatori di alto livello. Inoltre, durante la fase della preparazione, si aggregheranno alcuni ragazzi provenienti dall’Under, che saranno valutati dal mister ed eventualmente utilizzati nel corso della stagione prossima. Nel frattempo è stata annunciata la data di presentazione dell’intera società giallorossa, che si terrà Sabato 7 Settembre alle ore 21 e 30 in Piazza Macrì a Taurianova (RC), con importanti novità e qualche grossa sorpresa.