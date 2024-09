Nel Comune di Varapodio lo sport ha sempre rappresentato un punto di riferimento, una passione condivisa e un’occasione di crescita collettiva. Quest’anno, la comunità ha voluto rendere omaggio a un uomo che, con dedizione e amore per il calcio, ha segnato profondamente la storia locale: lo storico e indimenticato Presidente Gino Gatto (meglio conosciuto e ricordato con l’appellativo “don” Gino). Lo stesso ha sapientemente guidato dal 1965 e per oltre 25 anni il Football club Varapodio. Il 1° Memorial in suo onore, che si è svolto il 28 agosto a Varapodio presso il campo sportivo Comunale “C. Pugliese”, non è solo un tributo a una longeva carriera, ma anche un’opportunità di ringraziamento per la rara dedizione, l’impegno profuso negli anni e la fermezza di una direzione che ha dello straordinario. Una occasione anche per riflettere sull’importanza dello sport nel contesto del benessere sociale e collettivo. Nei comuni della piana del Tauro, dove le strutture e le opportunità possono essere limitate, il calcio ha sempre rappresentato un’importante valvola di sfogo, un’opportunità di crescita e di socializzazione per piccoli e grandi, in quanto riesce ad unire, abbattendo barriere sociali e culturali, creando amicizie e solidarietà che vanno oltre il campo di gioco. Grazie all’impegno di persone come il Presidente Gatto, la comunità di Varapodio ha potuto beneficiare di tutti gli aspetti positivi del calcio, trasformando lo sport in un vero e proprio collante sociale. È importante guardare al futuro con lo stesso spirito che ha animato il Presidente Gatto per tanti anni. Il suo impegno e la sua passione dovranno essere d’ispirazione per le nuove generazioni, affinché continuino a portare avanti i valori dello sport e della comunità. Questo 1° Memorial non è solo un evento sportivo, ma un momento di grande significato per tutto il comune di Varapodio. È l’occasione per ricordare un uomo che ha dato tanto alla propria comunità e per ribadire quanto lo sport possa essere un motore di salute, benessere e unione sociale. Una giornata che ha segnato il cuore dei presenti e che, siamo certi, resterà impressa nella memoria collettiva per molto tempo. Il 1° Memorial organizzato il 28 agosto, è un triangolare di calcio a 11, e segna l’inizio di una tradizione che, ci auguriamo, continuerà a lungo, per onorare non solo la memoria dello storico Presidente Gatto, ma anche per promuovere l’importanza dello sport come strumento di crescita personale e sociale. L’iniziativa patrocinata dal comune di Varapodio, guidato dal sindaco Orlando Fazzolari, e rientrante nel contesto delle manifestazioni dell’estate varapodiese, è stata promossa dal parroco don Giovanni Rigoli (presidente dell’Associazione New Generation Varapodio) e dalle famiglie Gatto. Per la cronaca, hanno avuto modo di confrontarsi nel nome del fair play e della memoria la rappresentativa Varapodio (squadra sperimentale) l’A.S.D. Deliese (campionato di Promozione) e l’A.S.D. Taurianova Academy (Campionato Prima Categoria). La vittoria finale è stata conquistata dall’A.S.D. Taurianova Academy dopo aver battuto – ai calci di rigore – l’ASD Deliese.