In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 3.097.480 (+4.976).

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 386.055 (+763) rispetto a ieri.

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 4.304 (50 in reparto, 4 in terapia intensiva, 4.250 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 55.360 (55.056 guariti, 304 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 28.343 (56 in reparto, 4 in terapia intensiva, 28.283 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 72.896 (71.798 guariti, 1098 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 1.850 (16 in reparto, 0 in terapia intensiva, 1.834 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 38.482 (38.252 guariti, 230 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 3.817 (48 in reparto, 1 in terapia intensiva, 3.768 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 138.818 (138.042 guariti, 776 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 6.460 (10 in reparto, 0 in terapia intensiva, 6.450 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 33.111 (32.940 guariti, 171 deceduti).

L’ASP di Catanzaro comunica 151 nuovi soggetti positivi di cui 2 fuori regione.

L’ASP di Cosenza comunica 266 nuovi soggetti positivi di cui 2 fuori regione.

L’ASP di Crotone comunica 121 nuovi soggetti positivi di cui 4 fuori regione.