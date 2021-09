“Mariastella Gelmini è sempre un passo davanti a me. Io sono stato il suo vice al gruppo Forza Italia della Camera, e ho raccolto il suo testimone da capogruppo quando lei è diventata ministro”.

Così Roberto Occhiuto, candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Calabria, in un video pubblicato su Facebook, nel quale passeggia con il ministro per gli Affari regionali e le autonomie, Mariastella Gelmini, sul lungomare di Gizzeria Lido.

“Ora, se faró il presidente della Regione, sarà il mio ministro. E però questa volta – continua Occhiuto, sorridendo – rischiamo di litigare se non si impegna per restituire la sanità ai calabresi subito: o revocando il commissariamento, o affidando il ruolo di commissario al presidente della Regione”.

“La richiesta di Roberto Occhiuto – dice subito dopo nello stesso video il ministro Mariastella Gelmini – è coerente con quanto dice la Corte costituzionale.

La sanità calabrese è commissariata da più di un decennio, eppure non mi pare che siano arrivati grandi risultati. Non è con il centralismo, non è accentrando le competenze a Roma che si risolvono i problemi.

Dopo l’elezione del prossimo presidente, che siamo convinti sarà Roberto Occhiuto, sarà fondamentale – sottolinea il ministro Gelmini – ridare la sanità ai calabresi, ridare la possibilità a chi ha vinto le elezioni di governare finalmente la sanità in Calabria”.