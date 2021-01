“Le scuole superiori saranno aperte il 1 febbraio, i ragazzi torneranno con la didattica in presenza“. Lo ha detto il presidente facente funzione della regione Calabria, Nino Spirlì nel corso di una diretta Facebook. Sollecitato dalle domande di molti utenti collegati alla diretta, Spirlì ha anche ha ricordato che “c’e’ una decisione del Consiglio di Stato. Quando quei genitori calabresi si sono rivolti al Tar e hanno forzato la mano su questa benedetta riapertura in presenza e non a distanza, hanno ottenuto una sorta di risposta definitiva del Tar e del Consiglio di Stato che ci indica la strada da seguire e la strada da seguire è quella della didattica in presenza. Dobbiamo purtroppo prendere atto che la situazione è questa”.

Inoltre, “Laddove i casi di contagio tra giovani e studenti dovessero aumentare, e spero che non accada, non sarò così pazzo da non prendere una decisione successiva sfidando qualsiasi doso, ma al momento non è possibile. Poi, ci sono uffici che decidono per altri e che pero’ stranamente vanno in smart working, sono chiusi e sono uffici diretti da adulti. Mi chiedo se è possibile continuare con questa giostra dei ragazzini che devono essere esposti al contagio mentre tutti gli adulti lavorano da casa. Chiudiamo le scuole e riapriamo le attività degli adulti, questa sarebbe una scelta di buon senso”.