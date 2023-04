Una giornata ricca di appuntamenti e all’insegna del confronto costruttivo con rappresentanti delle istituzioni, delle organizzazioni agricole e delle aziende locali, fra cui numerosi giovani. Il sottosegretario al Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, on. Luigi D’Eramo, è in visita oggi e domani in Calabria, accompagnato dal commissario della Lega Calabria Giacomo Saccomanno. Con loro anche i consiglieri regionali Pietro Raso Giuseppe Gelardi e Pietro Santo Molinaro. Oggi D’Eramo ha incontrato, tra gli altri, a Catanzaro alla Cittadella, l’assessore regionale Emma Staine e il presidente del Consiglio regionale Filippo Mancuso. Il sottosegretario si è poi recato a Isola Capo Rizzuto dove ha incontrato il sindaco Maria Grazia Vittimberga, amministratori locali e il presidente del Consorzio di bonifica Ionio Crotonese Roberto Torchia. Nel pomeriggio D’Eramo ha visitato un frantoio a Petilia Policastro, dove era presente anche il deputato della Lega Domenico Furgiuele, mentre a Cirò ha incontrato una rappresentanza di viticoltori e ha poi preso parte a un incontro con associazioni e agricoltori a Corigliano-Rossano. “Questa è una terra splendida che vanta prodotti di eccellenza e che può crescere ancora tanto – ha detto D’Eramo -. Produzioni locali uniche che possono rappresentare un volano di sviluppo per le economie dei territori”. Il sottosegretario Masaf ha quindi espresso piena “disponibilità al dialogo e a lavorare insieme per valorizzare la Dieta Mediterranea e le nostre eccellenze enogastronomiche di qualità”. Lo dichiara il commissario regionale della Lega Calabria