“Lo stanziamento di 2 milioni di euro per il 2024 previsto dal Mit per il completamento della nuova Caserma dei Carabinieri di Bruzzano Zeffirio è un segnale estremamente positivo, un’attenzione costante che rivolgiamo a donne e uomini in divisa. Un ringraziamento al ministro Matteo Salvini che ancora una volta ha saputo rispondere in maniera seria ai bisogni di chi ogni giorno è chiamato a garantire ordine e sicurezza nelle nostre città. Le Forze dell’Ordine rappresentano una risorsa preziosa per il nostro Paese e i nostri territori. Giusto che siano garantite loro condizioni di vita e di lavoro sempre migliori”. Lo dichiara il deputato della Lega e coordinatore del partito in Calabria Rossano Sasso.