“Per l’esecuzione dei tamponi di fine isolamento e/o quarantena e di auto sorveglianza (nei casi indicati) SARS-

CoV-2/COVID-19, in alternativa all’Azienda Sanitaria Provinciale, è prevista la possibilità di esecuzione di un

test rapido antigenico o molecolare, presso gli erogatori pubblici e privati, anche in modalità domiciliare,

autorizzati e/o riconosciuti come abilitati”.

Così si legge nella nuova ordinanza del presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto n. 5 del 10 gennaio 2022.

“Si raccomanda ai Commissari dell’Azienda Ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro, dell’Azienda

Ospedaliera Annunziata di Cosenza, dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria e dell’Azienda

Ospedaliero Universitaria Materdomini di Catanzaro, di garantire, anche utilizzando eventualmente le

procedure in deroga consentite per l’emergenza, la puntuale acquisizione dei reagenti necessari alle attività di

sequenziamento genomico dei campioni, con cadenza settimanale, per i rispettivi laboratori che già eseguono

tale attività. L’attività regionale di sequenziamento genomico sarà oggetto di apposita procedura operativa, da

approvarsi con atto ulteriore e distinto.

5. Si raccomanda inoltre, a tutti i Management delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere, di garantire, anche

utilizzando eventualmente le procedure in deroga consentite per l’emergenza, la puntuale acquisizione dei DPI,

inclusi i tamponi molecolari, antigenici e i kit diagnostici di laboratorio stimati come necessari ad affrontare le

successive fasi dell’emergenza.”