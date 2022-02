Calabria: Occhiuto, sviluppo Zes Gioia Tauro porterà enormi vantaggi per pmi

“Nel Porto di Gioia Tauro, dopo tanti anni, abbiamo attivato finalmente il gateway ferroviario. L’infrastruttura è pienamente operativa e questo nuovo collegamento stabile rappresenta un passo necessario per trasformare l’area portuale della Piana in una delle più importanti del Mediterraneo”.

Così Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria, in un’intervista a “Calabria Live”.

”Stiamo preparando, inoltre, un grande piano di attrazione degli investimenti per valorizzare la Zona economica speciale. La Zes rappresenta un’infrastruttura fiscale importante che deve essere oggetto di grande attenzione. Per questo ho chiesto al governo di poter fare investire anche le società di Stato.

Ma penso anche ai contratti istituzionali di sviluppo. Ci sono tanti progetti in cantiere. È evidente che lo sviluppo di questa area porterà enormi vantaggi alle piccole e medie imprese, ma soprattutto all’intero tessuto economico e sociale, in particolare per quanto riguarda l’incremento dei livelli occupazionali. Quella di Gioia Tauro continua ad essere una scommessa da vincere a tutti i costi”.