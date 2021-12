Calabria. Nesci, Ricordo Francesco Inzitari esorti alla legalità

“A dodici anni dalla scomparsa di Francesco Maria Inzitari, giovane vittima della criminalità organizzata, ci stringiamo attorno ai suoi cari e alla comunità di Rizziconi. Auspichiamo che la magistratura possa al più presto rendergli giustizia e individuare i colpevoli. Il ricordo di Francesco deve esortare tutti alla legalità, a contrastare la violenza e a rifiutare la mentalità mafiosa che avvelenano i nostri territori”. Lo dichiara la Sottosegretaria per il Sud e la Coesione territoriale che ha partecipato alla celebrazione eucaristica in ricordo di Francesco Inzitari nella Chiesa di San Teodoro Martire di Rizziconi.

“L’impegno delle istituzioni – aggiunge – dev’essere massimo nel promuovere i valori di onestà, rispetto e solidarietà su cui deve basarsi la nostra società, soprattutto nelle nuove generazioni. È questo il modo migliore per onorare la memoria di Francesco e guardare con più speranza al futuro”, conclude Nesci.