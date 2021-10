“Dopo la prima riunione di giugno, prontamente tenuta dal Prefetto Lulli subito dopo il suo insediamento, auspico che venga riconvocato il tavolo tecnico in merito alla realizzazione del nuovo ospedale di Vibo Valentia”. Lo dichiara la Sottosegretaria per il Sud e la Coesione territoriale Dalila Nesci condividendo l’appello lanciato dai consiglieri comunali vibonesi Miceli e Policaro: “È necessario proseguire con il confronto già avviato in Prefettura. Il progetto del nuovo ospedale di Vibo – aggiunge – è stato approvato ormai da anni dagli organismi nazionali e locali, con adeguati finanziamenti e un piano di opere complementari già realizzato. La nuova struttura ospedaliera è essenziale per garantire al bacino di utenza dei presidii sanitari adeguati ed è parte di una più ampia strategia di rilancio della sanità calabrese che dobbiamo portare avanti. Per questo ora è necessario aggiornare il confronto tra i soggetti coinvolti per concludere i lavori del nuovo ospedale di Vibo Valentia. Avendo seguito la vicenda già da molti anni, come rappresentate del Governo sul territorio mi rendo disponibile a partecipare al tavolo. È necessario che ciascuno faccia la propria parte – conclude Nesci – per risolvere le criticità esistenti e assicurare l’efficienza del sistema sanitario in Calabria”.