È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto che prevede la ripartizione del Fondo per la progettazione territoriale, per sostenere e dare attuazione ai progetti per partecipare ai bandi del PNRR di ben 4.845 amministrazioni locali.

Per i piccoli Comuni, con meno di 30mila abitanti, Province e Città metropolitane della Calabria sono stati destinati oltre 13 milioni di euro.

Ai comuni con popolazione inferiore a 30mila abitanti della provincia di Catanzaro andranno € 1.844.270, per quelli del cosentino € 3.966.285, per i comuni della città metropolitana di Reggio Calabria € 2.585.373, per i comuni della provincia di Crotone € 779.557, e per quelli del vibonese € 1.117.411. Inoltre, è stato assegnato 1 milione di euro alla Città metropolitana di Reggio Calabria mentre le province di Catanzaro, Cosenza, Crotone e Vibo Valentia avranno 500mila euro a testa.

È una buona notizia per i nostri territori. Per molto tempo, infatti, ci si è interrogati sulle reali possibilità di molti enti locali, soprattutto quelli di piccole dimensioni, di poter presentare progetti validi per ottenere i fondi del PNRR. Le risorse, infatti, potranno essere impiegate per promuovere bandi rivolti a professionisti, come architetti, ingegneri e progettisti, che andranno a presentare progetti in ambito urbanistico o di innovazione sociale. In questo modo, le amministrazioni interessate avranno a disposizione progetti già pronti per partecipare all’assegnazione delle risorse del PNRR, dei Fondi strutturali europei o del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, per dotarsi di proposte di qualità e realizzare opere importanti per il territorio.

Il PNRR rappresenta un punto di svolta, un’opportunità senza precedenti per il rilancio e la crescita anche della nostra regione ma le possibilità di un suo successo passano in buona parte dalla capacità che i comuni calabresi, spesso non nelle condizioni di poter sfruttare al meglio queste opportunità, in particolare per carenze finanziarie e di organico, dimostreranno nel saper presentare e attuare i progetti. Con questi fondi diamo loro finalmente una mano per poter cambiare il volto della Calabria.