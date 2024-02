“Ringraziamo gli “alleati” di Forza Italia, che evidentemente sono molto attenti alla Lega. Occhiuto però, si occupi di guidare al meglio la Regione, non di fare polemiche con gli alleati che sono e saranno sempre lealmente impegnati a tutelare gli interessi dei cittadini calabresi: affermare di avere imparato la lezione impartita da Berlusconi, grande amico della Lega e promotore di un centrodestra unito, per poi attaccare gli alleati lo troviamo davvero sgradevole”. Lo dichiarano i deputati calabresi della Lega, Domenico Furgiuele e Simona Loizzo.

Lega Calabria: “Delusione per le Dichiarazioni del Presidente Occhiuto e Difesa dell’Operato di Matteo Salvini e della Lega”

La Lega Calabria esprime la sua delusione per le recenti dichiarazioni del Presidente della Calabria, Roberto Occhiuto, in merito all’autonomia e alla gestione della regione. È importante sottolineare che se Occhiuto ricopre la carica di Presidente, ciò è dovuto esclusivamente all’appoggio e all’impegno del leader Matteo Salvini. La Lega Calabria desidera ricordare che la maggior parte dei fondi destinati alle infrastrutture della regione sono stati assegnati grazie all’operato del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti guidato dal segretario federale della Lega Matteo Salvini.

Un esempio? Il successo dell’aeroporto di Reggio Calabria è stato favorito dalle decisioni e dalle azioni intraprese dal Ministero su impulso del leader della Lega. È fondamentale che il Presidente Occhiuto rifletta attentamente prima di esprimere pareri che possano ledere l’alleanza e i patti stabiliti. La Lega Calabria sottolinea l’importanza del rispetto reciproco e della collaborazione tra alleati per garantire il benessere e lo sviluppo della regione. La Lega Calabria resterà vigile e determinata nel difendere gli interessi della Calabria e dei suoi cittadini, assicurando che le decisioni prese siano nell’interesse della regione e della sua crescita.