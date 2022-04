Un vero e proprio piano industriale per la sanità in Calabria. E’ quello elaborato da Calabria in Azione e che sarà presentato Giovedì 14 Aprile, alle ore 11, al Grand Hotel Lamezia nel corso di una conferenza stampa alla quale parteciperà il Segretario regionale Fabio Scionti e Rino Scervo, responsabile del tavolo sanità regionale.

“Qualità della Sanità e tutela della salute” è il titolo del lavoro che parte da un’attenta analisi del contesto regionale per poi elaborare una serie di proposte concrete, attuabili e finanziabili dal PNRR, Missione 6. La conferenza stampa di Giovedì mattina sarà occasione per esplicitare nel dettaglio gli obiettivi e le proposte di Azione.

“Non abbiamo la presunzione di aver elaborato il miglior piano per la sanità regionale, ma sicuramente rappresenta un buona base – ragionata e concreta, corredata da una precisa timeline e forme di finanziamento – di cui tenere conto in un momento in cui ancora navighiamo a vista. La proposta verrà formalmente consegnata nelle mani del Presidente della Regione e dei Consiglieri Regionali – anticipa il segretario regionale Fabio Scionti – affinché possano farla propria, trasformarla e svilupparla in un Piano Regionale di formazione e sviluppo che includa inderogabilmente tutti gli operatori sanitari per tutti gli aspetti legati alla qualità della salute: dalla prevenzione alla diagnostica, all’assistenza, al volontariato alla managerialità sanitaria e alla gestione della cosa pubblica.

Gli organi di informazione sono invitati a partecipare per i servizi di approfondimento.