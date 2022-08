Due magistrati antimafia come capilista del Movimento 5 Stelle in Calabria, si tratta dell’ex procuratore nazionale antimafia ed ex procuratore capo della Dda di Reggio Calabria Federico Cafiero De Raho, a capo della lista proporzionale per la Camera in Calabria. E poi l’ex procuratore di Palermo Roberto Scarpinato, che guiderà la lista proporzionale per il Senato in Calabria.

Così ha deciso il M5S guidato dall’ex premier Giuseppe Conte e pubblicati sul sito del Movimento.

De Raho e Scarpinato oltre che in Calabria inoltre saranno capilista rispettivamente in Emilia Romagna collegio 3 e in Sicilia.