Come nelle previsioni si è confermato il maltempo con nevicate a quote basse, come fosse pieno inverno.

Una goccia gelida che sta attraversando tutto il basso Tirreno. La neve è protagonista la quale ha causato un calo delle temperature. I fiocchi di neve hanno raggiunto anche il centro di Vibo Valentia, con nevicate sulle quote medio-basse di Aspromonte e Serre Vibonesi, come anche nel Cosentino che nel Catanzarese.

In attesa di un miglioramente sembra che la primavera è in ritardo su tutta la regione.