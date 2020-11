Il neo commissario per la sanità in Calabria Eugenio Gaudio avrebbe rinunciato all’incarico. La notizia,secondo indiscrezioni da fonti vicine al rettore uscente della Sapienza di Roma, il tutto dopo aver incontrato stamattina il ministro della Salute, Roberto Speranza, per comunicare la propria decisione. Tutto da rifare quindi per la gestione dell’emergenza sanitaria in Calabria che si vede messa alle strette dopo due dimissioni in sequenza, prima con Cotticelli e poi con Zuccatelli.

(GiLar)