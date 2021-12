Anas (Gruppo FS Italiane) ha partecipato oggi all’incontro promosso dal Sindaco di Gioia Tauro Aldo Alessio, durante il quale è stato presentato il progetto dell’intervento previsto per l’accessibilità all’area portuale al gate sud, alla presenza degli enti preposti alla tutela e alla gestione del territorio.

Alla riunione hanno preso parte tra gli altri, per l’Amministrazione Comunale di Gioia Tauro, oltre al Sindaco, l’Assessore alla viabilità del comune Andrea Macino ed i responsabili del Settore Tecnico Francesco Carpinelli e Salvatore Orlando, per l’Autorità portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio il Dirigente dell’Area dell’Autorità di Sistema portuale Maria Carmela De Maria, per Anas – Struttura Territoriale Calabria il Responsabile Area Nuove Opere Silvio Canalella, per Anas – Direzione Generale il responsabile Area Sud del coordinamento progettazione della Direzione Generale Gianfranco Vasselli unitamente alla Responsabile di Progetto Rita Binetti e per il CORAP il Responsabile Progettazione Area Reggio Calabria Paolo Laganà.

Nel corso dell’incontro i Responsabili di Anas hanno illustrato il tracciato dell’intervento proposto che è rientrato fra quelli oggetto di finanziamento nel Piano di Ripresa e Resilienza nell’ambito degli interventi ricadenti nell’Area Logistica Integrata (ALI) della Regione Calabria in convenzione con il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS).

La soluzione progettuale è stata accolta e condivisa da tutti i presenti, consapevoli dell’importanza per il territorio poiché una volta che la nuova opera verrà realizzata, si potrà usufruire di una nuova arteria stradale di collegamento tra l’area portuale, la statale 18 e l’A2 ‘Autostrada del Mediterraneo’.

Gli interventi, attesi dal territorio, consisteranno nella realizzazione di un nuovo svincolo autostradale che favorirà i flussi di traffico provenienti da Sud e diretti verso il Porto con un nuovo accesso al Gate Sud, ma aiuterà anche a decongestionare la viabilità di accesso all’area portuale (unico accesso nella fase attuale) al Gate lato nord del porto attraverso l’esistente svincolo autostradale di Gioia Tauro, per il quale è previsto, sempre nell’ambito del PNRR la relativa sistemazione e messa in sicurezza.

Il nuovo svincolo autostradale previsto nell’intervento nonché il suo collegamento con la SS 18 (della quale ne è previsto l’ammodernamento e sistemazione della tratta fra il nuovo svicolo sulla suddetta arteria e l’ingresso alla città di Gioia Tauro) oltre a consentire l’accesso al sistema portuale attraverso il gate sud, consentirà agli abitanti di Gioia Tauro di utilizzare il nuovo sistema viario in corso di progettazione anche come un secondo punto di accesso e di collegamento con l’autostrada del Mediterraneo. Sarà realizzata, in tal modo, una vera e propria “Tangenziale” sul lato est della città, arteria che il territorio attende da decenni come alternativa alla viabilità esistente e rappresentata oggi dalla strada provinciale 1, particolarmente congestionata dai mezzi pesanti.