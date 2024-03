Squadra dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro distaccamento di Sellia Marina è impegnata nel comune di Belcastro per la messa in sicurezza e rimozione di un grosso albero secolare spezzato dalle forti raffiche di vento che imperversano nella provincia.

Trattasi dell’ Albero della Libertà situato in piazza Regina Margherita, simbolo del comune, piantato nel 1799 per festeggiare la fine della dittatura dei Borbone.

L’albero, abbattendosi al suolo ha tranciato i cavi della rete elettrica. Intervento dei vigili del fuoco attualmente in atto. Non si registrano danni a persone.