Raggiunti i ragazzi della comitiva. Si sta procedendo a portarli in luogo sicuro. Tra loro un ferito lieve alla caviglia che prontamente è stato sottoposto a cure mediche.

Il gruppo è di Polistena del Liceo Linguistico “Rechichi”. La ragazza dispersa è Denise Galatà di Cinquefrondi

SOCCORSO ALPINO, PORTATI IN SALVO TUTTI I RAGAZZI. ANCORA DISPERSA LA 17ENNE

Portati in salvo, dai tecnici del CNSAS Calabria e Basilicata, tutti i ragazzi della scolaresca. Tra questi un ferito che, dopo essere stato imbarellato, è stato trasportato su un automezzo del CNSAS Calabria fino all’ambulanza del 118. Risulta ancora dispersa la 17enne precipitata in acqua.

Tecnici della squadra forre impegnati nella ricerca.

Procedono i sorvoli di un elicottero dell’Aeronautica Militare dell’84° CSAR di Gioia del Colle. Presenti anche I Vigili del Fuoco.

Squadre dei vigili del fuoco del comando di Cosenza distaccamento di Castrovillari e Rende con supporto di personale Speleo Alpino Fluviale sono impegnate dalle ore 15.40 circa sul fiume Lao nel comune di Laino Borgo per la ricerca di una persona caduta da un gommone durante una escursione di Rafting.

La comitiva di 40 ragazzi si era avventurata a monte del fiume Lao per una escursione quando per cause accidentali una ragazza cadeva in acqua. Il restante gruppo accortisi dell’assenza della malcapitata riusciva a raggiungere più a valle la sponda ed iniziavano le ricerche. Da qui l’allarme diramato che ha subito attivato i vigili del fuoco.

Attualmente squadre Speleo Alpino Fluviali dei vigili del fuoco stanno perlustrando con due gommoni il tratto del fiume percorso dai ragazzi mentre squadre di terra sta raggiungendo il rimanente della comitiva rimasta bloccata sulla riva del fiume per trasferirla in zona sicura.

SOCCORSO ALPINO, RICERCHE IN CORSO PER UNA 17ENNE DISPERSA NEL FIUME LAO

30 maggio 2023 – I tecnici del Corpo Nazionale Soccorso Alpino della Calabria, su attivazione della Centrale Operativa del 118, stanno intervenendo nei pressi del fiume Lao, nel territorio compreso tra i comuni di Laino Borgo e Laino Castello, per la ricerca di una 17enne precipitata in acqua durante un’escursione di rafting.

La giovane fa parte di una scolaresca della provincia di Reggio Calabria. I tecnici stanno procedendo anche per l’evacuazione dell’intero gruppo di alunni.

Presente anche la squadra forre del CNSAS Calabria. Arrivato sul posto anche l’elicottero dell’Aeronautica Militare dell’84° CSAR di Gioia del Colle con a bordo un Tecnico di Elisoccorso. Presenti anche I Vigili del Fuoco e I Carabinieri.