Un dramma si è verificato nei giorni scorsi nella Villa Comunale di Vibo Valentia, dove un ragazzo di 15 anni versa in gravi condizioni perché rimasto vittima di un incidente. Secondo alcune ricostruzioni il giovane era con degli amici e si trovava su un’altalena quando, per cause ancora in corso d’accertamento, sarebbe stato sbalzato finendo a terra e urtando violentemente la testa al suolo.

Il 15enne è stato soccorso immediatamente e trasferito all’ospedale all’ospedale Pugliese di Catanzaro, dove è in coma farmacologico a seguito di un intervento chirurgico per la riduzione di un’ematoma alla testa.

La polizia sta indagando per accertare la dinamica di quanto accaduto e l’altalena è stata posta sotto sequestro.