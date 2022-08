“Per ‘The Times’ la Calabria è l’hub della mafia.

Un titolo (poi modificato) sconcertante, intriso di banali stereotipi, ad un articolo che racconta l’accordo con i medici cubani.

La nostra Regione è stanca di questi luoghi comuni. Sono pronto a denunciare il giornale britannico”.

Magorno (IV): “Titolo Times vergognoso, basta pregiudizi sulla Calabria”

“Il cuore della mafia assume medici cubani”

Questo il titolo poi modificato dal Times in relazione alla vicenda dell’approdo dei medici cubani in #Calabria. Si tratta di un atto vergognoso, la nostra è una terra meravigliosa abitata da cittadini onesti che si impegnano ogni giorno per realizzare un futuro migliore lontano da ogni stereotipo.

Continueremo a raccontare i tanti talenti della Calabria per abbattere questo assurdo muro del pregiudizio.