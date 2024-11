Il bilancio è di tre feriti in un brutto incidente stradale a Isola di Capo Rizzuto, sulla SP 45. L’impatto ha coinvolto due autovetture, una Fiat Panda ed una Fiat Seicento, che per cause da accertare si sono scontrate: tre le persone ferite, due donne ed una bambina. Tempestivo l’intervento dei vigili del fuoco che hanno estratto dall’abitacolo una conducente ferita affidandola alle cure dei sanitari giunti sul posto. Tutte e tre le ferite sono state portate in ambulanza all’ospedale di Crotone. Sul posto per i rilievi del caso anche i carabinieri.