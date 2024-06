A causa di un incidente stradale, carreggiata temporaneamente chiusa , dal km 383,742 al km 393,862, in direzione Villa San Giovanni, sulla A2 “Autostrada del Mediterraneo” all’altezza di Rosarno (Reggio Calabria).

Nel sinistro, che ha coinvolto due veicoli, si registrano tre feriti.

Uscita obbligatoria svincolo di Rosarno sud. Percorso alternativo, proseguimento su SS 18 e rientro in A2 presso svincolo di Gioia Tauro.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.