Un brutto incidente stradale nella notte a Corigliano Calabro, dove due giovani sono rimasti feriti, uno in particolare di 25 anni versa in gravi condizioni dopo essere stato sottoposto a un intervento d’urgenza presso l’ospedale di Rossano. L’incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio del 25 dicembre, in località Santa Croce nell’area urbana di Corigliano.

Da quanto si è appreso, i due viaggiavano a bordo di una moto che, per cause, come detto, ancora in corso di accertamento, è finita fuori strada, franando in una scarpata e facendo sbalzare i due centauri, gli investigatori stanno lavorando per ricostruire gli eventi e determinare eventuali responsabilità. Sulla dinamica dell’incidente stanno indagando i carabinieri.