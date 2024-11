L’Organizzazione di Volontariato Basta Vittime Sulla Strada Statale 106 segnala un nuovo incidente avvenuto sulla Statale 106 a Corigliano-Rossano, nei pressi del distributore GR. L’impatto ha coinvolto più veicoli, causando tre feriti le cui condizioni non destano preoccupazioni.

L’incidente ha provocato code e rallentamenti lungo il tratto interessato. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, le forze dell’ordine e il personale di SOCAS Soccorso Stradale, che hanno garantito l’assistenza necessaria e ripristinato progressivamente la viabilità.

L’Organizzazione di Volontariato ribadisce la necessità di prestare massima attenzione lungo la Statale 106, tristemente nota per la sua pericolosità. “La sicurezza stradale deve diventare una priorità per tutelare chi percorre questa arteria fondamentale”, scrivono i volontari di Basta Vittime 106.