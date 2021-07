Bronzo per le azzurre nel fioretto femminile a squadre

TOKYO (GIAPPONE) (ITALPRESS) – Le fiorettiste azzurre hanno conquistato il bronzo nella prova a squadre alle Olimpiadi di Tokyo. Nella finale per il terzo posto, Alice Volpi, Arianna Errigo, Martina Batini ed Erica Cipressa hanno battuto gli Stati Uniti per 45-23. Si tratta della 19a medaglia italiana a questa edizione dei Giochi.

“E’ doveroso un ringraziamento ai ragazzi (del fioretto, ndr): ci hanno fatto tornare il sorriso, caricandoci fino all’ultimo” il commento di Alice Volpi. La pisana spiega il ko con la Francia in semifinale: “Ci siamo fatte rosicchiare piano piano tante stoccate. Chiudere con la Thybus non e’ facile. C’e’ dispiacere, ma non rimpianto. Questa medaglia vale tanto”. Martina Batini aggiunge amara: “Purtroppo siamo abituate al fatto che un nostro bronzo venga considerato solo un oro perso”.

