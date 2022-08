L’invito è di Giusi Princi, Vicepresidente della Regione Calabria, il destinatario è Richard Gere, attore e attivista statunitense di fama globale, accolto in queste ore dalla vice di Roberto Occhiuto e dall’Assessore al Turismo Fausto Orsomarso nella Cittadella regionale, superospite del Magna Graecia Film Festival.

Il premio Oscar americano si è intrattenuto a colloquio con Giusi Princi, la quale ha consegnato a Gere il libro sui due guerrieri prodotto dal Consiglio regionale in occasione del Cinquantenario del ritrovamento. Nelle foto infatti notiamo il vip hollywoodiano sfogliare con interesse le pagine del volume donatogli dal Vicepresidente a nome del Presidente e di tutta la Calabria.

Così, dopo alcune domande di un incuriosito Richard Gere, ecco la proposta di Giusi Princi, che non ha perso l’occasione di evidenziare la risonanza internazionale che stanno avendo i Bronzi grazie alle celebrazioni del Cinquantesimo anniversario e ha invitato in punta di Stivale l’attore americano: “Ti invito ufficialmente a Reggio Calabria, a visitare i Bronzi di Riace di persona, a casa loro, senza aspettare di vedere qualche loro raffigurazione altrove, in giro per il mondo”. E l’attore pare abbia accolto di buon grado l’invito.

Insomma, l’eco dei Bronzi continua a riscuotere successo ed attrarre turisti da ogni dove. Anche turisti d’eccezione.