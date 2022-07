Al via anche in Calabria , il Breakfast Summer Camp in collaborazione con Kellogg’s Italia la Croce Rossa Italiana organizza per l’estate 2022 14 campi estivi distribuiti in tutta Italia, rivolti a minori incentrati sul tema della corretta alimentazione e stili di vita sani.

Attraverso attività formative, ludico-ricreative, laboratori ed attività sportive si vuole sensibilizzare la fascia di popolazione più giovane ad un corretto modello alimentare e all’importanza di un’adeguata attività fisica, nonché alla lotta allo spreco alimentare.

Sarà in particolare il Comitato della Croce rossa Italiana di Taurianova ad essere coinvolto ed ospitare un campo non residenziale che si svolgerà dal 25 al 31 luglio e coinvolgerà bambini dagli 8 ai 13 anni.Target scelto in quanto nell’età evolutiva e dove si capta con maggiore efficacia le nozioni acquisite e si adattano i comportamenti con maggiore facilità.

Tutte le attività realizzate durante il campo saranno condotte da Volontari CRI formati in materia di sicurezza Covid-19, i quali impiegheranno modelli didattici innovativi e collaborativi nello svolgimento di attività e laboratori pratici e di manipolazione, attività sportive, giochi e altre attività di svago, naturalmente nel pieno rispetto delle misure di contrasto alla diffusione del virus Covid-19.

Saranno inoltre organizzate attività o visite esterne in collaborazione con altre realtà del territorio al fine di accrescere la consapevolezza dei partecipanti sull’importanza di condurre uno stile di vita sano e conoscere in prima persona le risorse della comunità a cui appartengono, dalle escursioni nel parco nazionale dell’Aspromonte, alle fattorie didattiche, al cimentarsi nel produrre la pasta, le spremute.

I partecipanti saranno un totale di 25 circa con 525 pasti donati, tra colazione spuntino.