L’amministrazione comunale uscente targata Zavettieri non ci sta e difende la propria gestione politico-amministrativa dagli attacchi dell’attuale maggioranza.

“Con riferimento ad un articolo apparso qualche giorno fa, firmato da un ex vice sindaco ed ex segretario Pd di Bova Marina, c’è da rilevare che per un problema di trasparenza e di identità da cui l’estensore sembra assillato, la qualità propria più che legittima sarebbe quella di portavoce della maggioranza. Andando al merito delle questioni sollevate con un attacco incauto e sconsiderato alla Giunta uscente in ordine alla mancata partecipazione ai bandi per l’acquisizione di contributi per interventi sugli impianti cimiteriali e per progetti su sport e periferia, se l’estensore non fosse spinto da voglia cieca di opposizione per l’opposizione parlando di inerzia e negligenza, avrebbe costatato che il Comune non era semplicemente in possesso dei requisiti richiesti per poter partecipare. Per il bando sugli interventi cimiteriali era richiesto come requisito determinante per l’ammissibilità il non aver ricevuto nei 5 anni precedenti contributi per opere analoghe”.

Gli ex amministratori postillano anche che per quanto riguarda “il bando sui progetti sport e periferie, nel nostro caso l’efficientamento energetico della piscina comunale, era richiesto come indispensabile, pena l’inammissibilità del progetto, il requisito del cofinanziamento del Comune pari al 10% dell’importo del progetto di 300.000.00 € e l’assenza di qualunque contenzioso in ordine alla titolarità dell’area. Purtroppo, il Comune di Bova Marina risultava privo di entrambi i requisiti per problemi di bilancio, essendo gravato dal Piano di riequilibrio e subendo un contenzioso sia pure parziale che persiste con la ditta Meduri. L’augurio che facciamo è che l’Amministrazione attuale che si presenta più creativa della precedente e, certamente più disinvolta rispetto al bilancio, a giudicare dai primi atti di spesa che la qualificano, saprà superare gli ostacoli suddetti partecipando utilmente al prossimo bando annuale che il Ministero non mancherà di pubblicare”.