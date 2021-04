Il 2021 si sta rivelando un anno interessante per gli investitori che hanno scelto di puntare sui mercati azionari. La crisi sanitaria è tuttora in corso e sta avendo un impatto importante sull’economia italiana ed internazionale, ma ciò non sta impendendo ad alcune aziende di crescere e di registrare un aumento del valore delle loro azioni.

Pur trattandosi di un periodo molto particolare per l’economia, gli investitori che sapranno analizzare nella maniera corretta i mercati finanziari riusciranno ad individuare delle finestre di investimento. Il mercato offre sempre delle opportunità, tutto sta a saperle coglierle. Coloro che vogliono fare trading online o che desiderano iniziare non devono dunque farsi prendere dallo sconforto: secondo gli analisti del settore i prossimi mesi potrebbero regalare ottime opportunità di guadagno.

È bene ricordare che investire in borsa comporta comunque un rischio per il capitale, motivo per cui è utile capire il funzionamento dei mercati finanziari e tentare di individuare le migliori opzioni di investimento. Per fare ciò ci si può affidare alle analisi degli esperti di Tradingonline.io, sito web specializzato e che si rivolge a coloro che desiderano investire con il trading online, operando sui mercati finanziari utilizzando diverse tipologie di asset.

Le previsioni per i mercati azionari nelle prossime settimane

Gli investitori che si trovano a dover aprire nuove posizioni finanziarie o a dover chiudere quelle con cui sono in gioco hanno bisogno di leggere delle analisi di mercato per capire come muoversi. Secondo le previsioni per i mercati azionari nelle prossime settimane si dovrebbe avere un trend rialzista, caratterizzato da un aumento del valore dei principali indici azionari. Ciò significa che per generare profitto con il proprio capitale si dovrebbe assumere una posizione long, ovvero non chiudere la posizione finanziaria ed aspettare che il valore dell’azione detenuta – o dell’indice su cui è stato effettuato l’investimento – aumenti.

Nonostante la maggior parte degli analisti abbia previsto un trend rialzista, ci sono anche alcune analisi di mercato più pessimistiche che propongono un trend al ribasso. Nel caso in cui si dovesse davvero presentare una tendenza ribassista assumere una posizione long non sarebbe la scelta più conveniente, si dovrebbe piuttosto assumere una posizione short.

Trattandosi di previsioni di mercato nessuno può avere la certezza che si verifichi un trend al rialzo o una tendenza ribassista. Ciascun investitore è tenuto a fare le sue valutazioni personali prima di aprire o chiudere delle posizioni economiche, ricordando che con lo studio del mercato si può ridurre il rischio di investimento, ma che non si ha mai la possibilità di eliminarlo del tutto.

Conviene investire sui mercati azionari?

La domanda principale che si pongono in molti in questo periodo è se sia ancora conveniente investire sui mercati azionari. Le azioni sono un asset di investimento con rendimenti potenzialmente elevati, ma al tempo stesso espongono il capitale ad un rischio più alto rispetto ad altre tipologie di investimento, ad esempio le obbligazioni.

A seconda della propria propensione al rischio si può decidere se investire o meno in azioni ed anche eventualmente la quota del capitale da dedicare ai titoli societari. Molti investitori preferiscono seguire una strategia di investimento che preveda la differenziazione del portafoglio, caratterizzata dall’utilizzo di asset differenti, tra cui appunto le azioni.

Nelle prossime settimane si potrebbe tentare di sfruttare il possibile trend rialzista per raggiungere un incremento del proprio capitale di partenza, impostando comunque degli stop loss per le proprie operazioni di trading online con le azioni, così che le operazioni vengano chiuse in automatico dalla piattaforma nel caso in cui il valore delle azioni dovesse scendere più del previsto. Lo stop loss è uno strumento fondamentale per proteggere il capitale e per gestire il rischio di investimento.